عراقجي: قواتنا المسلّحة في حالة تأهب قصوى.. وترامب خدع بلاده أيضاً! ​

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحافي من إسطنبول، الأحد، إن "طهران تدين بشدة الهجمات الأميركية وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي"، وذلك بعد ساعات من استهداف الولايات المتحدة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.



وقال وزير الخارجية الإيراني إن "طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها وشعبها"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخدع إيران فحسب بل وبلاده أيضاً".



وقال عراقجي إن "الهجوم الأميركي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وطهران تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ"، مشدداً بالقول: "لقد خانوا الدبلوماسية وهم لا يفهمون إلا لغة التهديد والقوة"، مؤكداً أن "أميركا أظهرت عدم احترامها للقانون الدولي".



وأضاف بالقول: "أميركا تجاوزت خطاً أحمر كبيراً جداً بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".



وتابع: لا أسبتعد انسحاب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي.



وقال عراقجي: يتم التحقق من مدى الأضرار في المنشآت النووية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وبسؤاله عن إمكانية إغلاق بلاده لمضيق هرمز، قال عراقجي إن "كل الخيارات مطروحة".



كما دعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجوم على المنشآت النووية، مشدداً على أن "طهران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها".