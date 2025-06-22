الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عراقجي: قواتنا المسلّحة في حالة تأهب قصوى.. وترامب خدع بلاده أيضاً! ​

2025-06-22 | 06:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عراقجي: قواتنا المسلّحة في حالة تأهب قصوى.. وترامب خدع بلاده أيضاً! ​
عراقجي: قواتنا المسلّحة في حالة تأهب قصوى.. وترامب خدع بلاده أيضاً! ​

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر صحافي من إسطنبول، الأحد، إن "طهران تدين بشدة الهجمات الأميركية وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي"، وذلك بعد ساعات من استهداف الولايات المتحدة الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "طهران ستواصل الدفاع عن سيادتها وشعبها"، مشددا على أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخدع إيران فحسب بل وبلاده أيضاً".

وقال عراقجي إن "الهجوم الأميركي يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وطهران تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ"، مشدداً بالقول: "لقد خانوا الدبلوماسية وهم لا يفهمون إلا لغة التهديد والقوة"، مؤكداً أن "أميركا أظهرت عدم احترامها للقانون الدولي".

وأضاف بالقول: "أميركا تجاوزت خطاً أحمر كبيراً جداً بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية".

وتابع: لا أسبتعد انسحاب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي. 

وقال عراقجي: يتم التحقق من مدى الأضرار في المنشآت النووية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى"، وبسؤاله عن إمكانية إغلاق بلاده لمضيق هرمز، قال عراقجي إن "كل الخيارات مطروحة".

كما دعا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الهجوم على المنشآت النووية، مشدداً على أن "طهران تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها ومصالحها وشعبها".
 
 
 
 
 
عراقجي: قواتنا المسلّحة في حالة تأهب قصوى.. وترامب خدع بلاده أيضاً! ​

عربي و دولي

عباس عراقجي

ايران

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فرنسا تعرب عن قلقها وتدعو لضبط النفس بعد الضربات الأميركية على إيران
بيانات فلايت رادار: الطائرات تتجنب المجال الجوي لإيران والعراق وسوريا وإسرائيل وأخذت مسارات أخرى شمالاً وجنوباً

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025