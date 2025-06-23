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الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات الأميركية لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق
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ترامب: ضرباتنا على إيران أدت لدمار كبير لمواقعها النووية
2025-06-23 | 02:00
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ترامب: ضرباتنا على إيران أدت لدمار كبير لمواقعها النووية
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