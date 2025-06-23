وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات أولية عن سقوط صاروخ إيراني في منطقة أسدود

الجيش اللبناني يكشف على أحد الابنية في منطقة الحدث - حي الاميركان بحثاً عن وسائل عسكرية

الجيش اللبناني يكشف على أحد الابنية في منطقة الحدث - حي الاميركان بحثاً عن وسائل عسكرية

الجيش اللبناني يكشف على أحد الابنية في منطقة الحدث - حي الاميركان بحثاً عن وسائل عسكرية

الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات الأميركية لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق