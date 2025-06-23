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مصدر أمني إيراني: استهداف قاعدة العديد جزء من رد طهران واستكماله متروك للقيادة
مصدر أمني إيراني: استهداف قاعدة العديد جزء من رد طهران واستكماله متروك للقيادة
أ ب عن مسؤول أميركي: لم يتم تأكيد وقوع هجوم في العراق والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر
أ ب عن مسؤول أميركي: لم يتم تأكيد وقوع هجوم في العراق والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر
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ترامب: لا ينبغي الاستهانة بكلمة "نووي" على لسان ميدفيديف
2025-06-23 | 11:59
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ترامب: لا ينبغي الاستهانة بكلمة "نووي" على لسان ميدفيديف
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