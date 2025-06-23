سكاي نيوز عن مصدر أمني سوري: القاعدة الأميركية في سوريا في حالة تأهب قصوى

هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر

هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر

هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر

ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار