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هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر
هيئة البث: انتهاء اجتماع نتنياهو مع المجلس الوزاري المصغر
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار
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2025-06-23 | 16:04
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ترامب: إيران أطلقت 14 صاروخا وتم إسقاط 13 صاروخا ويسعدني أن أبلغكم بأنه لم يصب أي أميركي بأذى
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