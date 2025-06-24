عراقجي: عاقبنا اسرائيل حتى الدقيقة الأخيرة!

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فجر الثلاثاء، إن "العمليات العسكرية التي نفذتها قواتنا المسلحة لمعاقبة إسرائيل استمرت حتى الدقيقة الأخيرة عند الساعة الرابعة فجراً (بتوقيت طهران)"، وهو الموعد الذي حدده لوقف رد طهران العسكري، في حال أوقفت تل أبيب عدوانها".

