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هيئة الأركان الإيرانية: لم نطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة بعد وقف إطلاق النار
2025-06-24 | 05:17
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هيئة الأركان الإيرانية: لم نطلق أي صاروخ تجاه الأراضي المحتلة بعد وقف إطلاق النار
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