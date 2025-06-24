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عربي و دولي

ترامب يوقف هجومًا على إيران... ونتنياهو يرد بضربة محدودة!

2025-06-24 | 08:04
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ترامب يوقف هجومًا على إيران... ونتنياهو يرد بضربة محدودة!
ترامب يوقف هجومًا على إيران... ونتنياهو يرد بضربة محدودة!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن شن هجوم جديد على إيران، في وقت نفى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التراجع عن توجيه تلك الضربة.

وقال ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "إسرائيل لن تهاجم إيران. جميع الطائرات ستعود أدراجها إلى قواعدها، وستؤدي موجة طائرات ودية تجاه إيران".

وتابع: "لن يصاب أحد، وقف إطلاق النار سار! شكرًا على اهتمامكم بهذا الأمر"

وجاء إعلان ترامب بعد اتصال هاتفي أجراه مع نتنياهو.

في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" إن ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم شن أي هجوم على إيران، لكن نتنياهو أجاب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم بالكامل.

وأضاف نتنياهو أن هناك حاجة إلى "رد ما على خرق إيران لوقف إطلاق النار".

وبين المسؤول أنه "في نهاية المطاف، تقرر تقليص حجم الهجوم بشكل كبير وإلغاء استهداف عدد كبير من الأهداف".

بالتزامن مع ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن تل أبيب أكدت أن مقاتلاتها هاجمت مواقع في طهران. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الجيش هاجم موقع رادار قرب طهران"

كما قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم سماع دوي انفجارين في شمال العاصمة طهران.

وذكرت أيضا: "مدينة بابلسر شمالي البلاد تتعرض لهجوم إسرائيلي".

ترامب يوقف هجومًا على إيران... ونتنياهو يرد بضربة محدودة!

عربي و دولي

دونالد ترامب

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