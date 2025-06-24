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ترامب: أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا
ترامب: أخبار جيّدة سنسمعها قريبا عن الأوضاع في غزة والاتفاق أصبح قريبا
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نتنياهو: سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي
2025-06-24 | 14:19
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نتنياهو: سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي
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