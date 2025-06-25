الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
13:45
تفكيك مخيم للنازحين السوريين في زحلة (فيديو)
2025-06-24
ممازحاً مواطنيه.. رئيس وزراء قطر: يلي ما داوم بحجة الحرب سنحاسبه! (فيديو)
2025-06-24
عقب سقوط صاروخ ايراني.. دمار في بئر السبع (فيديو)
2025-06-23
من إيران إلى اسرائيل.. صاروخ "خيبر" لأول مرة!
2025-06-23
دمار كبير جراء غارات اسرائيلية على طهران (فيديو)
عربي و دولي
إن بي سي عن مصادر مطلعة على التقرير الاستخباراتي: التقييم أوضح أن أجزاء البرنامج الأساسية سليمة وهذا مؤشر سيء
2025-06-25 | 09:44
A-
A+
إن بي سي عن مصادر مطلعة على التقرير الاستخباراتي: التقييم أوضح أن أجزاء البرنامج الأساسية سليمة وهذا مؤشر سيء
مقالات ذات صلة
"سي بي إس" عن مصادر مطلعة: لا يوجد توافق كامل بين أقرب مستشاري ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في ما يتعلق بإيران
رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: مقتل ما لا يقل عن 10 علماء إيرانيين أساسيين للبرنامج النووي
إن بي سي عن مسؤول أميركي: واشنطن وطهران استأنفتا اتصالاتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع
إن بي سي عن مصادر مطلعة على التقرير الاستخباراتي: التقييم أوضح أن أجزاء البرنامج الأساسية سليمة وهذا مؤشر سيء
عربي و دولي
مصادر
مطلعة
التقرير
الاستخباراتي:
التقييم
أجزاء
البرنامج
الأساسية
سليمة
العودة الى الأعلى
"أساء استخدام السلطة".. إتجاه لعزل ترامب؟
الرئاسة التركية: أردوغان رحب خلال لقائه ترامب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بجهود أميركية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:38
أكسيوس عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض: أجهزة الاستخبارات تبحث تشديد إجراءاتها لمنع تسريب تحليلات استخبارية ضعيفة
13:38
أكسيوس عن مسؤول كبير بالبيت الأبيض: أجهزة الاستخبارات تبحث تشديد إجراءاتها لمنع تسريب تحليلات استخبارية ضعيفة
13:16
لا تُفوّتوا الفرصة!
خاص الجديد
13:16
لا تُفوّتوا الفرصة!
خاص الجديد
12:01
الرئاسة السورية: الشرع أكد في لقائه وجهاء القنيطرة والجولان العمل على وقف اعتداءات إسرائيل بمفاوضات غير مباشرة
12:01
الرئاسة السورية: الشرع أكد في لقائه وجهاء القنيطرة والجولان العمل على وقف اعتداءات إسرائيل بمفاوضات غير مباشرة
يحدث الآن
محليات
14:55
استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!
خاص الجديد
14:19
بعد الاقتصاد.. سماسرة وزارة الصناعة إلى القضاء (تقرير إخباري)
محليات
14:15
داعش لبنان الى الواجهة مجددا.. وهذا هدفهم! (تقرير إخباري)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:34
اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول
11:40
"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)
14:19
بعد الاقتصاد.. سماسرة وزارة الصناعة إلى القضاء (تقرير إخباري)
14:55
استثنائياً ولـ "عاشوراء".. خطة سير خاصة!
2025-06-19
المرشد الإيراني يعيِّن العميد محمد كرمي قائدا للقوات البرية في الحرس الثوري
2025-06-22
هكذا قُصفت المنشآت النووية الايرانية.. مسؤولون أميركيون يكشفون!
بالفيديو
بالفيديو
14:15
داعش لبنان الى الواجهة مجددا.. وهذا هدفهم! (تقرير إخباري)
13:21
القرض الحسن في الدائرة مجددا.. تجميع الدفعات الى أجل غير مسمى (تقرير إخباري)
13:04
مقدمة النشرة المسائية 25-06-2025
12:04
أَيقَظَتِ استخباراتُ الجيش" الأميرَ النائم".. (مقدمة النشرة المسائية)
10:33
هنا بيروت - جورج سولاج - الحلقة الكاملة
2025-06-24
مقدمة النشرة المسائية 24-06-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:04
خلاف حاد بين "الثنائي"... وشلل اداري!
محليات
01:04
خلاف حاد بين "الثنائي"... وشلل اداري!
خاص الجديد
11:40
"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)
خاص الجديد
11:40
"ذبح وسكين وراية سوداء".. توقيف "داعشي" تسلّل إلى لبنان مقابل 100 دولار (صور)
عربي و دولي
16:29
تقييم أميركي يكشف مفاجأة بشأن مصير "يورانيوم إيران المخصب"
عربي و دولي
16:29
تقييم أميركي يكشف مفاجأة بشأن مصير "يورانيوم إيران المخصب"
فن
05:34
اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول
فن
05:34
اول ظهور لـ وائل كفوري وزوجته شانا عبود بعد اخبار انتظارهما لطفلهما الاول
عربي و دولي
16:52
ترامب لنتنياهو: مهمتنا إنتهت
عربي و دولي
16:52
ترامب لنتنياهو: مهمتنا إنتهت
محليات
09:57
عن "القرنة السوداء".. بيان وردّ بين جهاد الصمد وستريدا جعجع
محليات
09:57
عن "القرنة السوداء".. بيان وردّ بين جهاد الصمد وستريدا جعجع
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025