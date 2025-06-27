الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 35 موقع إنتاج صواريخ خلال العملية بإيران

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الجيش "حقق إنجازًا متكاملًا وكبيرًا في ختام عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يوماً"، مؤكداً "تحقيق تفوق جوي كامل في عمق الأراضي الإيرانية وتنفيذ كامل الأهداف المحددة للعملية، بل وتجاوزها"، حسب زعمه.
كشف مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي، باراك رافيد، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار مطّلعين على تقارير استخباراتية حساسة، أن "مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قد تم نقله إلى أنفاق تحت الأرض في منشأتي فوردو وأصفهان، في خطوة تهدف إلى حمايته من أي هجوم خارجي".