في إيران.. التشييع بدأ!

ومع انطلاق التشييع في الساعة الثامنة (4,30 ت غ)، أعلن التلفزيون الرسمي "بدأت رسميا مراسم تكريم الشهداء"، عارضا مشاهد لحشود تجمعت في وسط طهران.

ونقل التلفزيون مواكب جنازة "شهداء الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني"، وظهرت في المشاهد نعوش ملفوفة بالعلم الإيراني وعليها صور القادة القتلى باللباس العسكري.

كما انطلق الموكب من ساحة انقلاب ("الثورة" بالفارسية) وسط طهران متوجها إلى ساحة آزادي ("الحرية") التي تبعد 11 كلم ويتوسطها برج ضخم يعد من أبرز معالم العاصمة.

ويشارك الرئيس مسعود بزشكيان في المراسم بحسب التلفزيون.

وكان محسن محمودي، وهو مسؤول ديني في محافظة طهران، أعلن الجمعة للتلفزيون الرسمي أن "غدا سيكون يوما تاريخيا لإيران الإسلامية ولتاريخ الثورة".

وأغلق العديد من الإدارات والمتاجر السبت.

وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت فجر 13 حزيران استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، وتخللته عمليات اغتيال باستهدافات لشقق في مبانٍ سكنية.