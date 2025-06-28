إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئياً.. ماذا عن طهران؟

أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران، في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.