إيران.. الكشف عن أسباب الانفجار في مصفاة تبريز
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز بشمال غرب إيران أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وقالت وكالة "إسنا" إن "انفجار خزان النيتروجين في مصفاة تبريز أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة".
وأضافت: "بسبب زيادة الضغط وخلل فني، انفجر خزان النيتروجين".
وكشفت تقارير محلية أن الانفجار أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المنطقة.
وذكر إعلام رسمي إيراني أن مصفاة تبريز تعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية.