إيران.. الكشف عن أسباب الانفجار في مصفاة تبريز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز بشمال غرب إيران أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.