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عربي و دولي

انتقاد لاذع يشعل التوتر بين ترامب وماسك مجدداً

2025-07-01 | 01:50
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انتقاد لاذع يشعل التوتر بين ترامب وماسك مجدداً
انتقاد لاذع يشعل التوتر بين ترامب وماسك مجدداً

شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على الملياردير إيلون ماسك في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما سمّاه "تفويض السيارات الكهربائية" وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.

  تأتي هذه التدوينة في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين حول قضايا اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية، وعقب توجيه ماسك انتقادا شديدا لقانون ترامب بشأن الضرائب، وتحذيره من تمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس.

 وفي منشوره، لم يتوانَ ترامب عن وصف ماسك بأنه "ربما يحصل على دعم أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير"، مشدداً على أن شركات ماسك العملاقة مثل تسلا وسبيس إكس لن تتمكن من البقاء "ولن تطلق صاروخاً واحداً أو قمراً صناعياً واحداً أو تنتج سيارة كهربائية واحدة" لو لم تحصل على هذا الدعم.

 وأضاف ترامب بلهجة حادة: "لو لم يكن لديه ذلك، لكان قد أغلق متجره وعاد إلى جنوب إفريقيا"، في إشارة واضحة إلى أصول ماسك.

 ولم تقتصر انتقادات ترامب على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل "تفويض السيارات الكهربائية"، وهو ما أشار إليه على أنه "جزء رئيسي من حملتي الانتخابية". وأوضح ترامب وجهة نظره قائلاً: "السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاك واحدة". ويعكس هذا الموقف سعيه لجذب قاعدة انتخابية واسعة، خاصة تلك التي قد تشعر بالضغط من السياسات البيئية أو التي تعمل في الصناعات التقليدية المرتبطة بالوقود الأحفوري. يُظهر ترامب بذلك رفضه للتشريعات التي يعتبرها قسرية وتحد من حرية الاختيار الفردي.

 وفي جزء مثير للفضول من تدوينته، ألمح ترامب إلى "DOGEدوج"، متسائلاً "ربما يجب أن تنظر "DOGE" بجدية في الإعانات المقدمة لماسك قائلا: أموال طائلة يمكن توفيرها!".

 ويُرجح أن ترامب كان يشير هنا إلى مبادرته السابقة التي تحمل نفس الاسم، وهي اختصار لـ "وزارة الكفاءة الحكومية" (Department Of Government Efficiency)، والتي أطلقها بهدف تقليص الهدر الحكومي وتحقيق الكفاءة. ومن خلال هذه الإشارة، يعزز ترامب صورته كشخص يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي والتخلص من الإعانات التي يعتبرها غير مبررة أو مفرطة.

 ويأتي هذا الهجوم في ظل تقلبات في العلاقة بين ترامب وماسك، والتي كانت تتأرجح بين التعاون والانتقاد. ويُفهم أن التدوينة تمثل محاولة من ترامب لاستغلال الخلافات الأخيرة مع ماسك حول مشروع قانون "الجميل الكبير"، الذي أقره ترامب، والذي انتقده ماسك بشدة.

 ويستخدم ترامب هذه المنصة لتعزيز سرديته السياسية، مستهدفاً في الوقت ذاته شخصية بارزة لتسليط الضوء على ما يعتبره تضارب مصالح أو استغلالاً للنظام.

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