وزير الخارجية الأميركي: واشنطن تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة لتعيش بسلام مع نفسها وجيرانها

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب، أنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدِّرات، أحبَطَت وَزارةُ الداخلية مُمَثَّلَةً بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، من خلال معلومات قدَّمَتها لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية، محاولة تهريب أكثر من خمسة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المُخَدِّر، مُخَبَأَة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان، في داخل حاوية قادمة من إحدى الدول لدولة لبنان.