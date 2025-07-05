أردوغان يناشد ترامب!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه "طلب من نظيره الأميركي التدخل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في ، والتي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".