تصريح "لافت" لنتنياهو قبل زيارة واشنطن

وأوضح نتنياهو قبيل مغادرته إلى الأميركية واشنطن للقاء الرئيس الأميركي ، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في محادثات وقف إطلاق النار يحمل "تعليمات واضحة" لإنجاز اتفاق وفق الشروط التي وافقت عليها إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومته أرسلت الوفد لتحقيق هذه الأهداف.وأضاف قبيل اجتماعه المرتقب في البيت : "أعتقد أن النقاش مع ترامب يمكن أن يسهم بالتأكيد في تحقيق هذه النتائج".وشدد نتنياهو على تصميم حكومته على "ضمان عودة جميع الرهائن إلى إسرائيل، وإزالة تهديد حماس من "، قائلا: "مصممون على إعادة كل المختطفين الإسرائيليين، ولن يكون لحماس مكان في غزة مستقبلا".ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بترامب غدا الاثنين في واشنطن.