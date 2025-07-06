الجيش الإسرائيلي: سننفذ غارات على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف في اليمن

دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق اسرائيلية فجرَ اليوم ,بعد إطلاق صاروخين من اليمن.

وأعلن جيشُ الاحتلال أنه رصد صاروخين، أُطلقا من اليمن باتجاه اسرائيل، وجرت محاولات التصدي لهما، مضيفًا أنه بدأ عملياتِ تقييم للنتائج.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد شنّ الليلةَ الماضية غاراتٍ جويةً على مواقع في اليمن تابعة للحوثيين، استهدفت موانئ الحُديدة ورأس عيسي، والصليف، ومحطة كهرُباء رأس الكَثيب، معتبرا أن ذلك يأتي، في إطار الرد على الهجمات المتكررة من الحوثيين على إسرائيل.

واعلن أن نحو 20 طائرة مقاتلة شاركت بشن غارات على مواقع الحوثي في اليمن وألقت نحو 60 قنبلة على أهدافٍ حوثية، كما جرى استهدف السفينة "غالاكسي ليدر" التي يحتجزها الحوثيون منذ أشهر.

