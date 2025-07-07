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عربي و دولي

داخل سيارته.. انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته

2025-07-07 | 11:22
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داخل سيارته.. انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
داخل سيارته.. انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته

أفادت وسائل إعلام روسية، الإثنين، بانتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن رومان ستاروفويت عثر عليه ميتا داخل سيارته الشخصية في أودينتسوفو.
وذكرت سفيتلانا بيترينكو، الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية. أنه تم العثور على جثة الوزير السابق مصابة بطلق ناري داخل سيارته.
وأضافت: "تعمل هيئات التحقيق في موقع الحادث لتحديد ملابسات الحادث".
وأكدت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية أن "الرواية الرئيسية لما حدث هي انتحار".
وأُقيل ستاروفويت بموجب مرسوم رئاسي صباح السابع من تمُّوز. ولم يُذكر في الوثيقة سبب قرار بوتين.
وكان ستاروفويت يشغل منصب وزير النقل منذ مايو 2024.
 
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عربي و دولي

روسيا

رومان ستاروفويت

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