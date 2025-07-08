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نتنياهو: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا
2025-07-08 | 12:43
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نتنياهو: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا
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نتنياهو: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا
عربي و دولي
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