الجيش الاسرائيلي يزعم: عمليات برية.. وتدمير بنى تحتية للحزب؟ (فيديو)

زعم الجيش الاسرائيلي في بيان له، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب في عدة مناطق بجنوب ، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع الحزب من إعادة تمركزه في المنطقة".