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عربي و دولي

الجيش الاسرائيلي يزعم: عمليات برية.. وتدمير بنى تحتية للحزب؟ (فيديو)

2025-07-09 | 07:28
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الجيش الاسرائيلي يزعم: عمليات برية.. وتدمير بنى تحتية للحزب؟ (فيديو)
الجيش الاسرائيلي يزعم: عمليات برية.. وتدمير بنى تحتية للحزب؟ (فيديو)

زعم الجيش الاسرائيلي في بيان له، أنه "بناءً على معلومات استخباراتية وتحديد أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان، شنّ الجنود عمليات خاصة ومحددة لتفكيكها ومنع الحزب من إعادة تمركزه في المنطقة".

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