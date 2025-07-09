"شحنة من المعدات العسكرية".. من أميركا إلى إسرائيل!

أعلنت الإسرائيلية، عن وصول شحنة من الجرافات والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب رفض إدارة الرئيس الأميركي السابق جو إرسالها.