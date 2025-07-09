نتنياهو: هناك حظوظ جيدة للتوصل إلى اتفاق في غزة

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن حظر محتوى روبوت المحادثة "غروك" التابع لشركة "إكس إيه آي" التي يملكها إيلون ماسك، بعد أن أصدرت ردوداً اعتُبرت مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
حصد ساندويش "الشاورما" المرتبة الأولى كأفضل ساندويش في العالم، وذلك بحسب تصنيف موقع Taste Atlas
أفادت معلومات صحفية بتهديدات إسرائيلية لاستهداف مبنى البريد (مركز "أوجيرو") الواقع بجانب حسينية الإمام الخميني في مدينة بعلبك. وتم إخلاء المركز احتياطيًا بعد أن تلقى أحد الموظفين اتصالًا من رقم إسرائيلي، حيث تم إخباره بضرورة إخلاء الموقع فورًا.