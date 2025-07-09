مطعم لبناني يطرد إسرائيليين.. و"لبيك يا نصرالله" (فيديو)

طرد صاحب مطعم لبناني في ، (سمير سليم) من بلدة الصرفند، زبائن إسرائيليين من مطعمه في خطوة احتجاجية تضامنًا مع فلسطين وغزة. ووفقًا لشهود عيان، هتف سليم أثناء الحادثة "لبيك يا نصر الله"، وأثار هذا التصرف ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



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