تطبيق أساء لأردوغان فحظرته تركيا!

وذكرت وكالة " " أن الحظر جاء عقب انتهاك التطبيق لقوانين تحظر إهانة مؤسسات الدولة ورموزها. وأصدرت المحكمة قرار الحظر بعد تقديم شكوى رسمية، مشيرة إلى أن التطبيق يرد بمحتوى مسيء عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية.

وقد فتح المدعى العام التركي تحقيقاً في الحادثة، فيما يعتبر هذا أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي في تركيا. كما قامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بناءً على أمر المحكمة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة "إكس" أو بشأن القرار حتى الآن.