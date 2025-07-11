البيتكوين تجتاز عتبة 118 ألف دولار مسجلةً قمة قياسية جديدة

قال مصدر في وزارة الإعلام السورية للتلفزيون السوري، أنه "لا صحة لما يتم تداوله عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان".وأضاف المصدر أن "الحكومة السورية تؤكد أولوية ملف المعتقلين السوريين بالسجون اللبنانية وضرورة معالجته عبر القنوات الرسمية بين البلدين".
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة الثانية في عين التينة ،إجتماعا مشتركا لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره النواب: جورج عدوان، هادي ابو الحسن، آلان عون، عبد الكريم كبارة، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، أشرف بيضون، علي خريس، علي حسن خليل، حسن عز الدين، ميشال موسى، مروان حمادة، أسامة سعد، عماد الحوت، جورج عطالله، هاغوب بقرادونيان، قبلان قبلان وجورج عقيص والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر.