الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

إسرائيل كرّرت سيناريو "السيّد"؟.. هكذا حاولت تل أبيب إغتيال بزشكيان

2025-07-13 | 01:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل كرّرت سيناريو &quot;السيّد&quot;؟.. هكذا حاولت تل أبيب إغتيال بزشكيان
إسرائيل كرّرت سيناريو "السيّد"؟.. هكذا حاولت تل أبيب إغتيال بزشكيان

كشفت وكالة فارس الإيرانية، السبت، تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بجروح، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي.
وقالت الوكالة، إن الرئيس بزشكيان أصيب بجروح طفيفة في ساقه، وذلك في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

ووفق الوكالة فإن الهجوم طال اجتماعا كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في البلاد.
وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، علما أنهم كانوا في الطوابق السفلية، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقا لمثل هذا الغرض، بعد أن أصيب بعضهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى دقة المعلومات التي حصلت عليها إسرائيل بشأن الاجتماع المستهدف، فإن السلطات الإيرانية تجري تحقيقا في احتمال وجود "متسلل".
وذكرت الوكالة أن هذا الهجوم صمم ليكون مشابها لعملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصر الله.
وفي الهجوم، تم إطلاق 6 قنابل أو صواريخ، استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي كان الاجتماع جاريا فيه، لإغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء.
وبعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي، لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ.
واتهم بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد متى، في مقابلة أجراها معه الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الأسبوع الماضي.
ووقتها قال بزشكيان: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا".
وأضاف: "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها".
وتابع: "أنا لا أخاف من التضحية بنفسي دفاعا عن بلدي وحماية سيادة بلدي. أنا مستعد للتضحية بحياتي من أجل بلدي. ولكن هل سيجلب ذلك الأمن إلى المنطقة؟".


مقالات ذات صلة
إسرائيل كرّرت سيناريو "السيّد"؟.. هكذا حاولت تل أبيب إغتيال بزشكيان

عربي و دولي

مسعود بزشكيان

إيران

إسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نتنياهو: نتوقع التوصل لاتفاق يدوم 60 يوماً
يطال لبنان.. قرارٌ للرئيس الفلسطيني! (صورة)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حرائق اللاذقية في سوريا: استمرار عمليات التبريد الشامل
05:21

حرائق اللاذقية في سوريا: استمرار عمليات التبريد الشامل

تواصل فرق الدفاع المدني السورية، الأحد، عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران في غابات الساحل باللاذقية.

05:21

حرائق اللاذقية في سوريا: استمرار عمليات التبريد الشامل

تواصل فرق الدفاع المدني السورية، الأحد، عمليات التبريد الشامل لجميع المواقع التي شهدت اندلاع النيران في غابات الساحل باللاذقية.

والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو
05:02

والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو

قال تشاغاي أنغيرست، والد الجندي الإسرائيلي الأسير ماتان أنغيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أخبرنا بأنهم يبحثون إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد.

05:02

والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو

قال تشاغاي أنغيرست، والد الجندي الإسرائيلي الأسير ماتان أنغيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أخبرنا بأنهم يبحثون إنهاء الحرب فور إطلاق سراح الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد.

يحدث الآن

اخترنا لك
رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يؤكدان حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين
09:18
حرائق اللاذقية في سوريا: استمرار عمليات التبريد الشامل
05:21
والد جندي إسرائيلي أسير: هذا ما أخبرنا به نتنياهو
05:02
بن غفير: سأقول لنتنياهو إنه يمكننا الانتصار عبر وقف المساعدات والسيطرة على غزة وتشجيع الهجرة الطوعية
04:49
فيضانات تضرب مناطق واسعة في إسبانيا (فيديو)
03:15
نتنياهو: نتوقع التوصل لاتفاق يدوم 60 يوماً
02:06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025