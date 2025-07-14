توم برّاك: الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل

النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة: ما هي الخطة لاستعادة الدولة أحادية السلاح؟

النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة: ما هي الخطة لاستعادة الدولة أحادية السلاح؟

النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة: ما هي الخطة لاستعادة الدولة أحادية السلاح؟

النائب ميشال معوض: موقف الحكومة بشأن السلاح جيد لكن التنفيذ غائب

النائب ميشال معوض: موقف الحكومة بشأن السلاح جيد لكن التنفيذ غائب

النائب ميشال معوض: موقف الحكومة بشأن السلاح جيد لكن التنفيذ غائب

النائب ميشال معوض: لبنان امام فرصة تاريخية لاعادة بناء وطن والا نحن بخطر تحويله الى "كوبا الشرق"

النائب ميشال معوض: لبنان امام فرصة تاريخية لاعادة بناء وطن والا نحن بخطر تحويله الى "كوبا الشرق"

النائب ميشال معوض: لبنان امام فرصة تاريخية لاعادة بناء وطن والا نحن بخطر تحويله الى "كوبا الشرق"

النائب فريد البستاني: 150 يوما على عمر الحكومة ولا خطة اقتصادية إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ