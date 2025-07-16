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عربي و دولي

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية.. وهذا هو السبب!

2025-07-16 | 01:56
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إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية.. وهذا هو السبب!
إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية.. وهذا هو السبب!

قال رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني مجتبى قهرماني إن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار الطلبة.

وأضاف قهرماني بأنه بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.وأردف قائلا إنه "بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وأضاف قهرماني أنه تم اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية.

ووفقا للوكالة، فقد وُضعت القضية لدى الجهات المختصة في مدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرًا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك جنسية السفينة ووجهتها، على الفور.
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