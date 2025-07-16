ميلانيا ترامب "ترند".. ما علاقة بوتين؟

وأشار ترامب إلى أن زوجته لعبت دورا في تغيير موقفه تجاه ، ما أثار موجة من الشعارات الساخرة على مواقع التواصل، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت مع الأمين العام لحلف (ناتو)، ، فاجأ ترامب الحضور بتصريحاته، وقال إن زوجته ميلانيا لعبت دورا رئيسيا في كشف ازدواجية الرئيس الروسي . وروى ترامب قصة عن موقف حدث معه، قائلاً: "محادثاتي معه (بوتين) دائمًا ما تكون ممتعة للغاية. وأحدث نفسي بعدها: أليست محادثة رائعة؟ ثم تنطلق على في تلك الليلة".

وأضاف ترامب: "عدتُ إلى المنزل، وأخبرت السيدة الأولى أنني تحدثت مع ، وأجرينا محادثة رائعة. وردت ميلانيا: حقًا؟ لقد قُصفت مدينة أوكرانية أخرى للتو".

بعد تصريحات ترامب ، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صور وشعارات تحتفي بميلانيا. ونشر أحد المستخدمين صورة لـ"العميلة ميلانيا ترامبنكو" وهي ترتدي سترة عليها شعار أوكراني ثلاثي الشعب، ووجهها شبه مخفي بقبعة كبيرة، في إشارة إلى أنها تعمل سراً داخل البيت الأبيض لدعم .