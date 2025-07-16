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عربي و دولي

ميلانيا ترامب "ترند".. ما علاقة بوتين؟

2025-07-16 | 02:37
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ميلانيا ترامب &quot;ترند&quot;.. ما علاقة بوتين؟
ميلانيا ترامب "ترند".. ما علاقة بوتين؟

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بشكل كبير مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تصريحات مفاجئة أدلى بها الأخير.

وأشار ترامب إلى أن زوجته لعبت دورا في تغيير موقفه تجاه روسيا، ما أثار موجة من الشعارات الساخرة على مواقع التواصل، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

جاء ذلك خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، فاجأ ترامب الحضور بتصريحاته، وقال إن زوجته ميلانيا لعبت دورا رئيسيا في كشف ازدواجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وروى ترامب قصة عن موقف حدث معه، قائلاً: "محادثاتي معه (بوتين) دائمًا ما تكون ممتعة للغاية. وأحدث نفسي بعدها: أليست محادثة رائعة؟ ثم تنطلق الصواريخ على أوكرانيا في تلك الليلة".

وأضاف ترامب: "عدتُ إلى المنزل، وأخبرت السيدة الأولى أنني تحدثت مع بوتين، وأجرينا محادثة رائعة. وردت ميلانيا: حقًا؟ لقد قُصفت مدينة أوكرانية أخرى للتو".

بعد تصريحات ترامب الأخيرة، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا صور وشعارات تحتفي بميلانيا. ونشر أحد المستخدمين صورة لـ"العميلة ميلانيا ترامبنكو" وهي ترتدي سترة عليها شعار أوكراني ثلاثي الشعب، ووجهها شبه مخفي بقبعة كبيرة، في إشارة إلى أنها تعمل سراً داخل البيت الأبيض لدعم كييف.

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