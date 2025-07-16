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الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق
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الرئاسة السورية: الدولة تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد
2025-07-16 | 06:41
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الرئاسة السورية: الدولة تضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد
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الأمن
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