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قصف اسرائيلي يستهدف القصر الرئاسي في سوريا
2025-07-16 | 08:29
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قصف اسرائيلي يستهدف القصر الرئاسي في سوريا
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