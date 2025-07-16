إعلام إسرائيلي عن مصادر أمنية: نستهدف بالغارات القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة السورية

الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق

الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق

الرئيس سلام: أستنكر وأدين الضربات الإسرائيلية التي استهدفت دمشق

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا هدفا جويا في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا هدفا جويا في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا هدفا جويا في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق

سانا: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق