وقف إطلاق النار في السويداء.. إليكم بنود الاتفاق!

أعلنت دار طائفة الموحدين الدروز في أنه "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وتلبية لمطالب أهلنا في ، وتأكيدًا على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها"، تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار، وضمان الأمن، والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية:









1. إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد الأمنية وحواجزها، مع اعادة قوات الجيش الى ثكناتها



2. تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.



3. نشر حواجز الامن الداخلي والشرطة من الدولة و منتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين.



4. الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الاكفاء والشرفاء من ابناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الامني في محافظة السويداء.



5. احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.



6. التوافق على الية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع والدفاع بما يضمن انهاء مظاهر السلاح خارج اطار الدولة بالتنسسق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء



7. الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على .



8. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقًا للأنظمة والقوانين السورية.



9. العمل على ضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء، من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم .



10. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقق في الجرائم و الانتهاكات و التجاوزات التي حصلت وتحديد المتسبيين مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لاصحابها وفقا للقوانين والانظمة النافذة بسرعة القصوى



11. تامين طريق السويداء من قبل الدولة وضمان المسافرين



12. العمل الفوري على توفير كافة الخدمات الاساسية للمحافظة من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة



13. العمل على اطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين بالاحداث فورا.



14. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق.



إن هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم. وهدفنا هو أن تبقى موحدة، قوية، وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء، الذين سيبقون جزءًا أساسيًا من هذا العزيز".