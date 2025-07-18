أبو عبيدة: المقاومة في جهوزية تامة لمواصلة المعركة

الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه

الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه