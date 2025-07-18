أبو عبيدة: المقاومة في جهوزية تامة لمواصلة المعركة

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الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه
الشيخ نعيم قاسم: في حزب الله وحركة أمل نرى أن هناك تهديدًا وجوديًا للمقاومة وبيئتها ولبنان بكل طوائفه
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وإثارة حرب أهلية
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وإثارة حرب أهلية
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2025-07-18 | 11:07
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