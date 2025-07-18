مسلحون يطوقون لبنان حدودياً.. والمُسلّح بالقرار عائد!

يزور الموفد الأميركي توم باراك يوم الثلاثاء المقبل في محطة مفصلية ضمن مسار التفاوض الأميركي اللبناني. ووفق مصادر متابعة، تأتي الزيارة للاطلاع على الرد اللبناني بشأن الورقة الأميركية التي تسلّمتها الأسبوع الماضي، وتضمنت جدولاً زمنياً لحصر السلاح، ومطلبًا بموقف علني من " " بقبول الرقابة الدولية المباشرة.

في المقابل، تعمل اللجنة الثلاثية على إعداد الرد، وسط تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس ، سعياً لصياغة موقف لبناني موحد. وتشير معلومات "الجديد" إلى أن الجانب اللبناني يطالب بضمانات أميركية، أبرزها وقف الغارات الإسرائيلية وعمليات الاغتيال، مقابل تنفيذ الشروط الأميركية، وضمن إطار تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024، وحلّ ملفات الحدود والمياه.

من جهتها، تؤكد مصادر مقربة من "حزب " رفض الورقة الأميركية بالكامل، ودعوتها إلى اتفاق لبناني داخلي على استراتيجية وطنية للسلاح.

أميركياً، سيشدد باراك، بحسب مصادر دبلوماسية، على ضرورة تنفيذ نزع السلاح وفق مراحل تبدأ بالأسلحة الثقيلة وصولاً إلى المسيرات، محذرًا من بقاء مكشوفًا في حال تعثرت العملية.

أمنيًا، وردت تقارير عن حشود مسلحة على الحدود الشرقية مع ، مقابل بعلبك-الهرمل، ما يضع لبنان أمام تحديات من الجنوب إلى الشمال والشرق، في ظل رصد أمني دقيق للتطورات الداخلية.