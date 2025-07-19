إسرائيل ترفض تعهداً من الشرع!

رفضت إسرائيل تعهداً جديداً من الرئيس السوري بحماية الأقليات بعد الاشتباكات الطائفية الدامية، قائلةً إن "الانتماء إلى أقلية في البلاد أمر خطير للغاية".



وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي في منشور على منصة إكس "خلاصة القول: في الشرع، من الخطير جدا أن تكون عضوا في أقلية – كردية، درزية، علوية أو "، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" السبت.



وقال: "لقد ثبت ذلك مراراً وتكراراً على مدى الأشهر الستة الماضية"، مضيفاً أن المجتمع الدولي عليه واجب ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا وربط إعادة قبول سوريا في أسرة الأمم بحمايتهم".



واتهم ساعر الشرع بإلقاء اللوم على الأقلية الدرزية في أحداث العنف التي نشبت مؤخرا جنوبي سوريا، بينما يدعم المهاجمين البدو.



وأشار ساعر إلى أن "خطاب الشرع الذي أعقب إعلان وقف إطلاق النار الذي تم بدعم أميركي أبدى "دعماً للمهاجمين الجهاديين".



وأضاف ساعر: "خلط الشرع كل هذا بنظريات المؤامرة والاتهامات لإسرائيل".