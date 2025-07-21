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عربي و دولي

موعد جديد للمحادثات بين موسكو وكييف

2025-07-21 | 06:42
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موعد جديد للمحادثات بين موسكو وكييف
موعد جديد للمحادثات بين موسكو وكييف

أكد الكرملين أنه يعمل على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام مع كييف، بعدما اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدها هذا الأسبوع.

وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية" قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سنبلغكم فور التوصل إلى اتفاق نهائي على التواريخ"،
وأضاف: "هناك الكثير من العمل الدبلوماسي الذي يتعيّن القيام به نظرا إلى أن مواقف الطرفين مختلفة تماما".
 
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