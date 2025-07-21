موعد جديد للمحادثات بين موسكو وكييف

طالبت سلطات بريطانيا و24 دولة من حلفائها الغربيين بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بإنهاء الحرب في غزة "فورا"، معتبرة أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة".
أجرى بابا الفاتيكان البابا ليو محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، تطرّقا خلالها للحرب في قطاع غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.وتعد هذه أول محادثة بين عباس والبابا، منذ بدء الأخير حبريته.
نشر الإعلام الإسرائيلي، تقريراً، يزعم من خلاله "إخفاء" عناصر النخبة من حماس، وقوات الكوماندوز البحرية، بالإضافة إلى عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله الذين اعتُقلوا خلال الهجوم على جنوب لبنان.