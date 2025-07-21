برّاك تعليقاً على أحداث سوريا: تدخل إسرائيل جاء "في وقت غير مناسب"!

انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى ، والسفير لدى ، توم باراك، التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه "جاء في توقيت غير مناسب"، وأنه عقد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة.





وفي مقابلة خاصة مع وكالة " "، أكد براك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشدداً على أنه "لا توجد خطة بديلة" سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد.



وأضاف براك أن "الحكومة السورية الجديدة تصرفت بأفضل ما يمكن كسلطة ناشئة بموارد محدودة"، مضيفاً أنه "على السلطات في تحمل مسؤولية الانتهاكات".



وفي ما يخص التدخل الإسرائيلي، أوضح أن "الولايات المتحدة لم تُستَشر ولم تشارك في القرار"، مضيفاً أن "توقيت التدخل الإسرائيلي خلق فصلاً جديداً من التعقيد".



وأشار إلى أن "إسرائيل كانت تجري محادثات مع الحكومة السورية قبل اندلاع المواجهات ، برعاية ، لكن الخلافات تفجرت حول مستقبل الجنوب السوري، حيث كانت إسرائيل تطالب باعتباره منطقة منزوعة السلاح، وهو ما رفضته الحكومة الجديدة في دمشق".