أول اتصال هاتفي بين بابا الفاتيكان الجديد والرئيس الفلسطيني



أجرى بابا البابا ليو محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني ، الإثنين، تطرّقا خلالها للحرب في وأعمال العنف في الضفة المحتلة، حسبما أفاد الفاتيكان.

وتعد هذه أول محادثة بين عباس والبابا، منذ بدء الأخير حبريته.

وقال في بيان إنّ "الحبر الأعظم جدد دعوته إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي"، مشددا على "ضرورة حماية السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وعدم اللجوء إلى القوة بصورة عشوائية، ومنع التهجير القسري للسكان".

وأضاف البيان: "نظرا إلى الوضع الإنساني المأساوي تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص الذين يعانون من تبعات الصراع، والسماح بدخول المعونات الإنسانية بالشكل المناسب".

وجاء الاتصال بعد محادثة جرت الجمعة بين البابا ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو، غداة ضربة إسرائيلية طالت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

والأحد، دان البابا "همجية" الحرب في غزة، مجددا دعوته إلى حل سلمي.

وكان الفاتيكان الذي يدعم حلّ الدولتين، اعترف بدولة فلسطينية من خلال توقيع اتفاق في العام 2015.



