ماذا كشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري؟

وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود".
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.
لكن رئيس لجنة تقصي التحقيق في أحداث الساحل جمعة العنزي، أشار إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أي حالة اختطاف نساء.
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين. وتابعت في بيان: "التراخيص ستسمح لهم تبادل الزيارات وأستكشاف الفرص الإستثمارية في البلدين الشقيقين".
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحادث غير إعتيادي في بلدة بومته في شمال ألمانيا،حيث اقتحمت سيارة مسرعة سطح إحدى الحظائر.