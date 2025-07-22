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ماذا كشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري؟

2025-07-22 | 08:17
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ماذا كشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري؟
ماذا كشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات كانت واسعة لكن ليست منظمة وذات مرجعية واحدة.

وكشف ياسر الفرحان نتائج التقرير النهائي بشأن أحداث الساحل السوري قائلاً "استمعنا لـ 23 إحاطة من المسؤولين، تم تدوين 930 إفادة من الشهود".

وقال التقرير أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرة إلى أن المدنيون تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي.
 
وتابع "الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات"، مبيناً أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية".
 

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.

لكن رئيس لجنة تقصي التحقيق في أحداث الساحل جمعة العنزي، أشار إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أي حالة اختطاف نساء.

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