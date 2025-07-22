السفارة السعودية في سوريا تعلن إتاحة تراخيص سفر للمستثمرين

أعلنت سفارة المملكة السعودية في عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابعت في بيان: "التراخيص ستسمح لهم تبادل الزيارات وأستكشاف الفرص الإستثمارية في البلدين الشقيقين".