السفارة السعودية في سوريا تعلن إتاحة تراخيص سفر للمستثمرين

تعلن السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
لتقديم المستثمرين السعوديين على الموقع التالي: https://t.co/bTW7g5GzHe pic.twitter.com/l7fjizJyKO
— السفارة السعودية في دمشق (@ksaembsy) July 22, 2025
تعلن السفارة عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
لتقديم المستثمرين السعوديين على الموقع التالي: https://t.co/bTW7g5GzHe pic.twitter.com/l7fjizJyKO
إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحادث غير إعتيادي في بلدة بومته في شمال ألمانيا،حيث اقتحمت سيارة مسرعة سطح إحدى الحظائر.