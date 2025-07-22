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وزير الدفاع السوري: لن نتسامح مع أي مرتكب انتهاكات بالسويداء

2025-07-22 | 15:08
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وزير الدفاع السوري: لن نتسامح مع أي مرتكب انتهاكات بالسويداء
وزير الدفاع السوري: لن نتسامح مع أي مرتكب انتهاكات بالسويداء

شدد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، على أنه "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في مدينة السويداء" جنوب البلاد، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.
وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن الوزارة ممثلة بأبو قصرة تابعت تقارير حول "انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".

كما قالت إدارة الإعلام والاتصال في الدفاع السورية، في بيان نشر على حساب الوزارة في منصة "إكس"، إنه "بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أية تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها".
كما أضافت أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم.
كذلك أردفت أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
وتابعت: "أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها".
فيما ختمت قائلة إن "التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة".
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