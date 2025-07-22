وزير الدفاع السوري: لن نتسامح مع أي مرتكب انتهاكات بالسويداء

شدد وزير الدفاع السوري، مرهف ، الثلاثاء، على أنه "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات في مدينة السويداء" جنوب البلاد، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع.

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في أن الوزارة ممثلة بأبو قصرة تابعت تقارير حول "انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".