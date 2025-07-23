مساعد أمين عام الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية غير مستقر ونحث لبنان وإسرائيل على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية

وصل، اليوم، وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى العاصمة السورية دمشق، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، في زيارة يُرتقب أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).



