مساعد أمين عام الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية غير مستقر ونحث لبنان وإسرائيل على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أن تعطل خدمة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في بعض مناطق البلاد جاء لأسباب أمنية، وفي إطار الرد على تهديدات محددة.
وصل، اليوم، وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى العاصمة السورية دمشق، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، في زيارة يُرتقب أن تسفر عن توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).
صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا مقابل معارضة 13 عضوا.