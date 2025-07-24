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عربي و دولي

في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!

2025-07-24 | 13:02
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في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!
في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم، غارات جوية على عدة مناطق في جنوب لبنان، شملت مرتفعات الريحان، برغز، الجرمق، وأنصار كانت أيضًا ضمن المناطق المستهدفة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات استهدفت "مواقع عسكرية لحزب الله"، من بينها مستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية.

وأضاف البيان أن "وجود هذه الوسائل القتالية يشكّل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

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عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل

جنوب لبنان

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