في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن الغارات استهدفت "مواقع عسكرية لحزب الله"، من بينها مستودعات أسلحة ومنصات لإطلاق القذائف الصاروخية.
وأضاف البيان أن "وجود هذه الوسائل القتالية يشكّل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف انسحابه من مفاوضات الدوحة حول قطاع غزة، مندّدًا بما وصفه بـ"أنانية" موقف حركة حماس.
أكد المبعوث الأميركي توم بارّاك، خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، أن "حزب الله يمثل تحدياً يجب أن يعالجه اللبنانيون بأنفسهم"، مشدداً على أن هذه الموقف يعكس سياسة أميركية ثابتة تعتبر أن حل هذه القضية يقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها.