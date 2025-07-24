في لحظات.. غارات تهزّ جنوب لبنان وبيانٌ إسرائيلي!

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء ، غارات جوية على عدة مناطق في جنوب ، شملت مرتفعات الريحان، برغز، الجرمق، وأنصار كانت أيضًا ضمن المناطق المستهدفة.



