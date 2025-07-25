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عربي و دولي

لقاء يجمع وزراء خارجية فرنسا أميركا وسوريا

2025-07-25 | 09:01
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لقاء يجمع وزراء خارجية فرنسا أميركا وسوريا
لقاء يجمع وزراء خارجية فرنسا أميركا وسوريا

أفادت الوزارة الخارجية الفرنسية بأن: "في إطار تعاوننا الوثيق بشأن سوريا، عقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعًا صريحًا ومثمرًا للغاية في لحظة حرجة تمر بها سوريا".

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي: "بروح الحوار وخفض التصعيد، اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا على الحاجة إلى:

الانخراط بسرعة في جهود جوهرية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها؛

تعزيز تعاوننا في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعزيز قدرات الحكومة السورية على مواجهة التحديات الأمنية من خلال مؤسسات الدولة؛

دعم جهود الحكومة السورية للانتقال السياسي الهادفة إلى المصالحة الوطنية والتماسك، وخاصة في شمال شرق سوريا والسويداء؛

استضافة الجولة القادمة من المشاورات في باريس في أقرب وقت ممكن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن التنفيذ الكامل لاتفاق 10 آذار،

دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي العنف، والترحيب، في هذا السياق، بنتائج التقارير الشفافة، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة التحقيق بشأن أعمال العنف الساحلية الأخيرة؛ ضمان عدم تشكيل جيران سوريا تهديدًا لاستقرارها، وبالتالي تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيل تهديد لجيرانها، من أجل تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".


بدوره نشر المبعوث الأمريكي توماس برّاك تغريدة قال فيها:

"لطالما كانت باريس القلب الدبلوماسي لمناقشات حيوية كتلك التي شاركناها اليوم. إن سوريا المستقرة والآمنة والموحدة تبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء.
وتابع: "كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو، فإن الصراعات تنتهي بفضل 'الدبلوماسية الحثيثة والحيوية التي تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها'.
واضاف: "سنواصل العمل على بناء الرخاء في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".
وأردف: "يأتي هذا التحرك ضمن جهود دولية متجددة لدفع العملية السياسية السورية إلى الأمام، وسط توافق دولي على أهمية إنهاء النزاع المستمر وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
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