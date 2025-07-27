لحظات اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة "حنظلة"

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي سفينة "حنظلة" قبالة سواحل غزة، بعد إبحارها من ، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع.



السفينة كانت تحمل 21 ناشطًا دوليًا، ووجه الطاقم نداء استغاثة قبل انقطاع الاتصال.



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