فيديو يوّثق لحظات اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة "حنظلة"
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي سفينة "حنظلة" قبالة سواحل غزة، بعد إبحارها من إيطاليا، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع.
السفينة كانت تحمل 21 ناشطًا دوليًا، ووجه الطاقم نداء استغاثة قبل انقطاع الاتصال. #غزة pic.twitter.com/cLytVPP74M
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) July 27, 2025
فيديو يوّثق لحظات اقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة "حنظلة"
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي سفينة "حنظلة" قبالة سواحل غزة، بعد إبحارها من إيطاليا، في محاولة لكسر الحصار عن القطاع.
السفينة كانت تحمل 21 ناشطًا دوليًا، ووجه الطاقم نداء استغاثة قبل انقطاع الاتصال. #غزة pic.twitter.com/cLytVPP74M
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، بعد إعلان الجيش فتح طرقاً آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر".
زعم جيش العدو الاسرائيلي اغتيال عنصرين في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً "سنصل إليك شخصيا".