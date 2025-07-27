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عربي و دولي

مرة جديدة عن "السلاح".. منشور لبارّاك والأمر حاسم!

2025-07-27 | 04:32
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مرة جديدة عن &quot;السلاح&quot;.. منشور لبارّاك والأمر حاسم!
مرة جديدة عن "السلاح".. منشور لبارّاك والأمر حاسم!

قال المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس بارّاك في منشور عبر منصة "أكس"، إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوافق بين المبادئ والتطبيق الفعلي.

وأكد أن ما أكده القادة مراراً حول ضرورة أن يكون "للدولة احتكار السلاح" أمر حاسم، مشيراً إلى أنه طالما يحتفظ حزب الله بأسلحته، فإن الكلمات وحدها لن تكفي.

ودعا الحكومة وحزب الله إلى الالتزام الكامل واتخاذ إجراءات فورية لتجنب إبقاء اللبنانيين في وضع الركود والتعثر الحالي. 

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