مرة جديدة عن "السلاح".. منشور لبارّاك والأمر حاسم!

وأكد أن ما أكده القادة مراراً حول ضرورة أن يكون "للدولة احتكار السلاح" أمر حاسم، مشيراً إلى أنه طالما يحتفظ بأسلحته، فإن الكلمات وحدها لن تكفي.

ودعا الحكومة وحزب إلى الالتزام الكامل واتخاذ إجراءات فورية لتجنب إبقاء اللبنانيين في وضع الركود والتعثر الحالي.