مرة جديدة عن "السلاح".. منشور لبارّاك والأمر حاسم!

وأكد أن ما أكده القادة مراراً حول ضرورة أن يكون "للدولة احتكار السلاح" أمر حاسم، مشيراً إلى أنه طالما يحتفظ حزب الله بأسلحته، فإن الكلمات وحدها لن تكفي.
ودعا الحكومة وحزب الله إلى الالتزام الكامل واتخاذ إجراءات فورية لتجنب إبقاء اللبنانيين في وضع الركود والتعثر الحالي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، بعد إعلان الجيش فتح طرقاً آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر".
زعم جيش العدو الاسرائيلي اغتيال عنصرين في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
هدّد وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً "سنصل إليك شخصيا".